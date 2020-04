Lazio, Immobile vicino al record di assist: c'è un altro re da spodestare

Da un record all'altro, Ciro Immobile sta scrivendo una pagina importante della storia della Lazio. In corsa per la Scarpa d'Ora e per la classifica dei capocannonieri, Re Ciro non si accontenta dei gol, ma punta anche al record di assist. Attualmente è al terzo posto nella speciale classifica degli attaccanti con più assist nella storia della Lazio: 32 passaggi vincenti, solo uno in meno di Rocchi e 3 in meno di Klose. Al momento infatti è Re Miro a detenere questo record. Immobile dovrà spodestare un altro re...