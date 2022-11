Lazio, Impallomeni: “Luis Alberto è una risorsa, ma per il bene di tutti…”

TUTTOmercatoWEB.com

Il Mondiale si è preso la scena, lasciando momentaneamente in disparte il campionato con una pausa lunghissima che però sarà sicuramente utile alle società. A gennaio tornerà il calciomercato e i club non vogliono arrivare impreparati all’appuntamento, sono già iniziate le prime riflessioni per cercare di portare a termine discorsi lasciati in sospeso in estate e avviare nuove trattative. Per quanto riguarda la Lazio, è un tema caldo la possibile partenza di Luis Alberto dalla quale dipende l’eventuale arrivo di Ilic. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni: “Non so bene la situazione, ma ci sono due aspetti da considerare. Il primo è quello di salvaguardare il gruppo, far crescere la competitività della squadra attraverso delle scelte. Arrivano Ilic potrebbe trovare più equilibrio, anche se come qualità è inferiore allo spagnolo. Luis Alberto per me rimane una risorsa nella Lazio, però non mi sento di addossare le colpe a Sarri. Lui non accetta il ruolo che Sarri lo invita a fare, non è che non lo considera importante, anzi, vuole che faccia la differenza nel finale. Non ci vedo un rapporto così difficile. Devono venirsi incontro per il bene della Lazio e di tutti”

