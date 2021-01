Lazio, in Spagna non si danno pace: "Eroe in Serie A, ma Luis Enrique non lo considera"

Da assistman a goleador: Luis Alberto si trasforma e con il suo tocco magico non fa capire nulla alla Roma. Non è la prima volta che Magic Luis mette la firma sul tabellino, ma la doppietta realizzata nel derby di venerdì ha consacrato ulteriormente lo spagnolo tra i top player del campionato. Eppure c'è ancor qualcuno che non la pesa così. Luis Enrique, CT della nazionale spagnola, non lo tiene in considerazione, avendogli concesso solamente la panchina con Norvegia e Svezia. In Spagna non si capacitano di come sia possibile non pensare al fantasista biancoceleste come una risorsa importante, tant'è che il quotidiano AS ha detto che, se Luis Alberto dovesse continuare così, il CT dovrà per forza accorgersi di lui.