Lazio, in Turchia anche Milinkovic e Vecino: il piano rientro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è in partenza direzione Antalya, per poi raggiungere Managvat, località sulla costa mediterranea dove si svolgerà il mini-ritiro invernale fino a sabato 17 dicembre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Maurizio Sarri ha convocato l'intera rosa, inclusi Sergej Milinkovic e Matias Vecino, reduci dalle tre partite al Mondiale di Qatar 2022. Il tecnico biancoceleste già sabato scorso aveva recuperato Immobile e Basic, in Turchia riaggregherà il serbo e l'uruguaiano: il rientro in gruppo sarà soft, per evitare qualsiasi rischio dopo una settimana di riposo. In particolare il Sergente deve smaltire un problema alla caviglia, malconcia dopo la prima sfida in Qatar tra Brasile e Serbia. L'obiettivo è ripartire a mille fin da Lecce - Lazio, quindi l'imperativo è evitare qualsiasi problema fisico.

