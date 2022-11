Lazio in zona Champions anche in un'altra classifica: di cosa si tratta

Fonte: Antonio Pilato - lalaziosiamonoi.it

La Lazio chiude la prima parte di campionato al quarto posto a pari punti con l'Inter. Un bilancio positivo per gli uomini di Sarri, che nonostante alcuni rimpianti per qualche punto di troppo lasciato per strada, sono comunque in linea con le proprie ambizioni. Eppure se non fosse stato per qualche palo e traversa di troppo l'aquila poteva essere un po' più in alto. In totale Immobile e compagni hanno colpito 7 legni al pari di Inter, Milan e Udinese. Al primo posto c'è la Roma con 12 mentre si dividono il secondo posto a quota 8 Napoli e Udinese. Insomma anche in questo caso l'aquila è in "zona Champions", ma non è propriamente un bene. Di seguito la classifica completa.

Roma 12

Napoli e Verona 8

Lazio, Udinese, Milan e Inter 7

Sampdoria 6

Atalanta e Bologna 5

Cremonese, Fiorentina, Monza ed Empoli 4

Juventus, Torino e Lecce 3

Salernitana, Sassuolo 2

Spezia 2