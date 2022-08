Lazio, incontro commovente a Formello tra un tifoso e Immobile - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Steven Moore ha realizzato il sogno di suo nonno Angelo. Binance, main sponsor della Lazio, ha organizzato un incontro tra i tifosi iscritti alla piattaforma 'Binance Fan Token' e il capitano Ciro Immobile. Tra i fortunati c'era anche il ragazzo canadese che ne ha approfittato per farsi qualche scatto con il bomber biancoceleste e farsi autografare la nuova maglia.

REGALO INASPETTATO - Con l'occasione ha voluto far recapitare a King Ciro un pensiero direttamente da parte di suo nonno Angelo: una maglia con la sagoma dell'attaccante sul davanti e una dedica sul retro. Su Twitter è stato rivelato il contenuto del messaggio: "Ciro, sono stato un Laziale per tutta la mia vita. Ho visto molti grandi giocatori indossare questi colori, ma sei tu che hai portato più gioia alla mia famiglia. Spero che continui a scrivere il tuo nome nei libri di storia per la nostra Lazio”. Ciro è stato molto contento di ricevere questo messaggio inaspettato, a dimostrazione che il suo amore per questa maglia è sotto gli occhi di tutti.

“Ciro, sono stato un Laziale per tutta la mia vita. Ho visto molti grandi giocatori indossare questi colori ma sei tu che hai portato più gioia alla mia famiglia. Spero che continui a scrivere il tuo nome nei libri di storia per la nostra Lazio.”



- Nonno Angelo pic.twitter.com/keaEK503ja — Steven Moore (@S_K_MOORE) August 10, 2022