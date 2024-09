Lazio, infermeria da svuotare: ecco quando tornano Gila e Pellegrini

Mario Gila e Luca Pellegrini sono pronti a tornare. Lo spagnolo e l'azzurro sono alle prese con due infortuni diversi. L'ex Real, dopo il problema al dito che gli ha fatto saltare Auronzo, ha subito un infortunio muscolare. Diverso il discorso per Pellegerini che ha fatto un brutto incidente stradale alla vigilia della sfida con l'Udinese. Per entrambi il peggio sembra alle spalle e martedì sono pronti a tornare in gruppo per allenarsi con i compagni. A confermare la notizia ci ha pensato lo stesso Baroni in conferenza stampa dopo il pareggio con il Milan: "È arrivato Gigot che ci darà esperienza e personalità. La sosta ci permetterà di recuperare Gila e Pellegrini, da martedì saranno con noi. Dobbiamo lavorare, ma abbiamo trovato quella spinta che ci è mancata in quelle due partite. Dobbiamo riempire meglio l'area, ci stiamo lavorando. La squadra ha fatto qualcosa di buono, lavorando si farà anche qualcosa di bello".