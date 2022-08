Lazio, iniziata la vendita dei tagliandi per il Bologna: esaurito il settore nord

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

E' iniziata alle 12.00 la vendita dei tagliandi per Lazio-Bologna. Sul circuito Vivaticket i tifosi biancocelesti, che non hanno sottoscritto l'abbonamento per la stagione 2022/2023, si sono fiondati per acquistare i biglietti rimasti a disposizione. Nel giro di circa quaranta minuti è stato polverizzato il settore nord dello Stadio Olimpico, dove si annoveravano ancora dei biglietti sia nel Distinto Nord-Est che in quello Nord-Ovest dal lato opposto. Permane, però, disponibilità in Tribuna Tevere, come nella Monte Mario e nel Distinto Sud-Est. La vendita dei biglietti proseguirà fino al fischio d'inizio del match.