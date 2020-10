Lazio - Inter, all'Olimpico c'è anche Andreas Pereira: “Daje Lazio” - FT&VD

AGGIORNAMENTO - Il nuovo acquisto biancoceleste ha confermato la sua presenza allo Stadio Olimpico tramite una storia su Instagram. Andreas Pereira ha pubblicato un video dagli spalti durante l'intervallo del match contro l'Inter scrivendo: "Daje Lazio". Il centrocampista brasiliano ha già un discreto feeling con il dialetto romano.



Quindici minuti e poi inizierà Lazio - Inter, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Sulle tribune dell'Olimpico siederà anche un nuovo tifoso biancoceleste. Si tratta di Andreas Pereira, neo-acquisto del club e arrivato a Roma nel pomeriggio di giovedì. Svolte le visite mediche di rito, il suo trasferimento è stato ufficializzato nella serata di venerdì. In attesa di scendere in campo, l'ex United ne approfitta per studiare i compagni più da vicino. Di seguito le immagini che ritraggono il brasiliano, in compagnia di due membri del suo staff, appena fuori dall'impianto sportivo romano.

