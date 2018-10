Lazio - Inter, allerta meteo: il Coni si mette a lavoro per tutelare il manto erboso

Le previsioni parlavano chiaro da diversi giorni: a Roma sono previste violenti bombe d'acqua, che dureranno per parecchie ore. Già da stasera è previsto un peggioramento delle condizioni metereologiche, tant’è che il Comune di Roma ha fatto sapere che anche le scuole rimarranno chiuse nella giornata di domani per “l’allerta arancione” annunciata dalla protezione civile. Domani sera all’Olimpico di Roma è previsto il posticipo della decima giornata di campionato tra Lazio e Inter e, per tutelare il manto erboso, il Coni ha ordinato di coprire il rettangolo di gioco con i teloni che verranno tolti soltanto a pochi minuti dall’ingresso in campo delle due squadre. La volontà di giocare domani sera c’è da parte di tutti e, salvo clamorosi stravolgimenti, la partita si svolgerà regolarmente.