Lazio - Inter, Amadeus: "Chi vince diventa l'anti-Juve. Handanovic out pesa..."

Dal palco di Sanremo al terreno dell'Olimpico, da Bugo e Morgan a Lazio - Inter. Ci sarà solo col pensiero, Amadeus. Conduttore del festival e tifoso nerazzurro, intervenuto a Sky per parlare delle proprie sensazioni in vista di questo match Scudetto. Nessuna scaramanzia, solo tanto rispetto per i biancocelesti: "Intanto spero di vedere una bella partita tra due grandi squadre. Poi purtroppo non sarò all’Olimpico, vedrò la partita da Milano. Le sfide tra Lazio e Inter sono sempre emozionanti e in questo caso, anche se non sarà decisiva, risulterà fondamentale per il percorso di entrambe. Solo in caso di pareggio le cose rimarrebbero stabili. Se invece una delle due dovesse vincere diventerebbe, anche psicologicamente, l’anti Juventus per la conquista dello Scudetto".

Amadeus continua: "Conte e Inzaghi hanno fatto un gran lavoro, la Juve ha finalmente trovato due rivali credibili. Cosa che mancava negli anni passati. Ecco perché secondo me sarà una corsa a tre fino alla fine del campionato. I biancocelesti hanno preso coscienza della propria forza partita dopo partita, e oggi come oggi la Lazio ha consapevolezza di sé:questo è molto importante. L'assenza di Handanovic peserà molto sul piano mentale. Comuqnue si affronteranno due squadre solide in difesa, sulla carta il risultato più logico sarebbe il pareggio".

