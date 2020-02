Lazio - Inter, Caicedo: "Cattiveria mai vista, così la Champions è sempre più vicina"

Diciannove risultati utili di fila, battuta anche l’Inter di Conte con merito e secondo posto a un punto dalla Juventus capolista. Contro i nerazzurri decidono in rimonta Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic. Ai microfoni di Lazio Style Channel Felipe Caicedo ha commentato così il successo: "Una serata magica. I tifosi, fin dal primo minuto, ci hanno sostenuto come sempre e noi abbiamo giocato alla grande. Abbiamo dominato la partita con tante occasioni, il risultato è giusto. Siamo contenti per questi tre punti. In settimana avevamo analizzato gli avversari, dovevamo costruire bene la manovra. Abbiamo fatto ciò che ci aveva chiesto il mister, le mezzali hanno fatto molto bene. La squadra ha giocato bene dominando contro un avversario forte. Ora bisogna continuare così, il nostro obiettivo Champions è sempre più vicino. Dobbiamo dare fastidio a Juventus e Inter fino alla fine, oggi abbiamo dimostrato che siamo qui. Siamo una famiglia e l’abbiamo dimostrato giocando con una cattiveria mai vista. Giochiamo insieme da tre anni e dimostriamo ogni settimana quanto siamo uniti. Anche chi entra fa la differenza, questo è il nostro segreto. Il mister sta lavorando benissimo, ci carica sempre".