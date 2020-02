Lazio - Inter, “Insieme per Flavio e Francesco”: le maglie (autografate) andranno all'asta

Il ricordo è fresco. Così come i brividi, le emozioni, qualche principio di vertigine: quella di Lazio - Inter è stata una serata magica. Che la società biancoceleste impreziosirà grazie a una bellissima iniziativa di solidarietà per Flavio e Francesco. Due gemelli affetti dalla Sindrome di Batten, una malattia rara, e grandissimi tifosi della Lazio. Per aiutarli, il club ha messo all'asta le maglie - con tanto di autografo - che i ragazzi di Inzaghi hanno indossato durante il match dell'Olimpico contro i nerazzurri. I proventi andranno all'associazione “Insieme per Flavio e Francesco”, come spiega la società tramite un post sulle proprie pagine social. Di seguito, ecco anche il comunicato della società:

"Tutte le maglie dei giocatori della Lazio indossate durante la partita della scorsa giornata contro l'Inter sono state messe all'asta in tempo reale - dal calcio d'inizio - per raccogliere fondi a scopo di beneficenza.



Domenica scorsa alle 20.45, la Lazio ha sconfitto i "Nerazzurri" con un kit speciale che segna i 120 anni della squadra. Il design è ispirato ai giorni di gloria del club della fine degli anni '90. Tutte le magliette indossate sono disponibili all’asta online su matchwornshirt.com. Tutte le maglie sono state firmate personalmente dai giocatori dopo la partita. L'asta termina quattro giorni dopo il calcio d'inizio, Giovedì alle 20:45.

Sostieni Flavio e Francesco.

La parte migliore: i fondi raccolti grazie all'asta saranno donati a Flavio e Francesco. I gemelli sono grandi sostenitori della Lazio, e soffrono di una malattia neurodegenerativa congenita molto rara: la malattia di Batten. Il ricavato dell'asta aiuterà loro e la loro famiglia a combattere e curare la malattia.

Piazza un’offerta e vinci!

Ottieni un pezzo unico di memorabilia della Lazio, sostenendo una causa molto importante. Puoi piazzare la tua offerta con un click su www.matchwornshirt.com. Mettiamoci in gioco!".

