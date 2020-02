Lazio - Inter, Marotta snobba il match: "Partita classica, essere qui è ordinario"

Prima del fischio d'inizio di Lazio - Inter, sfida che potrebbe davvero decidere la contendente della Juventus per lo scudetto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'ad dei nerazzurri Beppe Marotta che ha 'snobbato' il match dell'Olimpico: "Sono partite classiche, l'Inter ha un palmares ricco di successi, essere qua è un fatto ordinario. Poi stiamo affrontando un periodo positivo quindi c'è soddisfazione, ma anche la consapevolezza di voler essere protagonisti. Lautaro sta crescendo, è un ragazzo giovane a cui interessa indossare questa gloriosa maglia e crescere. L'Inter non ha nulla da invidiare agli altri. Eriksen? E' già il vero Eriksen, c'è un periodo di ambientamento ed è chiaro che nel corso di una partita ci sia una rotazione. Abbiamo un bel gruppo, sta a Conte decidere che formazione mettere in campo, Eriksen sarà sicuramente inserito".