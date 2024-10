Lazio, intuizione Nuno Tavares: che rimpianto per Inter e Atalanta

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

Lazio - Empoli ha segnato il primo timbro stagionale di Pedro, ma anche il primo su azione di Zaccagni. Due assenze indubbiamente illustri fino ad oggi. Ciò che ormai non stupisce più è il contributo di Tavares per arrivare al gol: 5 assist in 5 presenze, numeri fenomenali. A questo punto bisogna chiedersi se sia il miglior acquisto estivo della Serie A. Meglio di Theo Hernandez e Robin Gosens, le sue prestazioni hanno stupito tutti. Soprattutto perché un anno fa era al Nottingham Forrest senza brillare. Due stagioni fa, invece, all'Olympique Marsiglia era partito molto bene con Tudor in panchina, ma il finale di stagione in calo non gli è valso il riscatto definitivo.

Eppure Nuno Tavares sarebbe potuto arrivare in Serie A già nelle sessioni precedenti. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, Atalanta e Inter sono state molto vicine al portoghese in passato. Per la prima l'affare è saltato per una questione di cifre e formule: l'Arsenal voleva il prestito secco, mentre i bergamaschi volevano un diritto di riscatto. La richiesta di 35 milioni di euro ha però fatto congelare le trattative e quindi subentrò l'OM. La seconda, invece, l'ha cercato prima dell'arrivo di Carlos Augusto l'estate scorsa, ma anche in questo caso la valutazione fatta dagli inglesi era eccessiva per i nerazzurri. La Lazio questa estate è riuscita a spuntarla per 5 milioni più il 35% sulla futura rivendita grazie alla scadenza 2025, la quale ha senza dubbio abbassato le pretese dell'Arsenal consentendo ai biancocelesti di fare un colpo determinante sulla fascia.