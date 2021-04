Lazio, Inzaghi e il bel gesto per il fratello di Rambaudi

Simone Inzaghi fa parlare di sé per le sue gesta sulla panchina della Lazio e non solo. Il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è reso protagonista di un gesto tanto bello quanto provvidenziale nei confronti di Cesare Rambaudi, fratello di Roberto, ex calciatore biancoceleste di fine anni '90. Il mister, contattato da "Rambo" a causa dei continui dolori addominali lamentati dal fratello, ha subito chiamato Michele Morelli, ex medico sociale della Lazio, il cui intervento è stato propizio. Dopo avergli diagnosticato una peritonite è stato fatto operare nella clinica Paideia nella notte tra domenica e lunedì e tutto è andato per il meglio. Un bel gesto per un amico in difficoltà.

