Lazio, Inzaghi: "Luis Alberto sapeva che l'avrei sostituito. Mercato? Abbiamo un bravo ds..."

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Lazio si conferma al 'Tardini' contro il Parma, guadagnando altri tre punti importanti. Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il successo: "Abbiamo meritato la vittoria, la squadra è stata molto bene in campo, ha sviluppato ottime trame di gioco. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita, ma è un risultato che ci dà fiducia, autostima. Caicedo titolare? Ha sempre avuto un ruolo fondamentale, si fa volere molto bene da tutti. Siamo contenti di lui e vogliamo che rimanga con noi".

ENERGIE CHAMPIONS - "Abbiamo avuto un girone di Champions non semplice, sapevamo che qualche punto l'avremmo lasciato per strada. Queste ultime due partite le abbiamo vinte, nelle tre precedenti meritavamo di più. Sapevamo che, con la Champions, qualcosa avremmo perso. La squadra e la mia voce testimoniano che non molliamo niente, che vogliamo stare lì. Cosa mi ha detto Luis Alberto? Viene da tre partite in una settimana giocate ad alto livello. Contro la Fiorentina ci ha dato tanta qualità. Oggi gli avevo detto che l'avrei risparmiato un po'. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Abbiamo un ds bravissimo, il mio augurio è quello di poter giocare al completo dopo dieci mesi. Oggi avevamo a casa Lulic, Fares e Correa che per noi sono giocatori fondamentali".

Il mister è poi intervenuto sul canale ufficiale biancoceleste dove ha detto: "Era una partita trappola, l'avevo detto alla vigilia. Nel primo tempo potevamo essere più cattivi, abbiamo rischiato in qualche occasione ma nella seconda frazione di gioco siamo entrati bene e non abbiamo rischiato nulla. Ci sono state situazioni in cui abbiamo sofferto tutti insieme e questo me lo porto dietro. Sicuramente volevamo fare una partita importante per dare seguito a quanto fatto contro la Fiorentina. Tre punti che ci danno autostima per il futuro. Sappiamo cosa rappresenti il derby per i tifosi e per noi. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi. Sappiamo che troveremo una squadra in salute, che attualmente ci sta davanti in classifica, ma noi cercheremo di fare il nostro meglio".

Parma - Lazio, Bucciantini elogia Caicedo: "Tra i migliori dodicesimi della Serie A"

Lazio, i figli di Inzaghi e Immobile festeggiano la vittoria sul Parma - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE