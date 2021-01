Seconda vittoria consecutiva per la Lazio che dopo la Fiorentina affonda anche il Parma. Grande gioia anche per le famiglie dei biancocelesti che hanno festeggiato il successo da casa. In particolare i figli di Inzaghi e Immobile sono stati immortalati dalla moglie del mister mentre si abbracciano . Poi il commento di Jessica: "Evviva. Forza Lazio".