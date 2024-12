Lazio, Inzaghi: "Questa squadra avrà sempre un valore speciale. Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della partita tra la Lazio e l'Inter, in programma domani allo Stadio Olimpico di Roma, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, il quale ha presentato la sfida, sottolineando anche il suo rapporto speciale con i colori biancocelesti e il valore della squadra di Marco Baroni.

"Bisogna dar merito a tutti quanti: alla società, all'allenatore. Baroni sta facendo grandissime cose, la squadra è organizzata e i giocatori stanno giocando un ottimo calcio. È un'ottima proposta di gioco ed è giusto che venga evidenziato da tutti noi. Alla vigilia del campionato avevo detto che sarebbe stato equilibrato, secondo me è giusto considerare la Lazio: al di là della classifica, lo dico per la proposta di gioco ben organizzata, che la mette tra le pretendenti alla vittoria. Sappiamo che le partite internazionali portano via energie, basta vedere i risultati del weekend, però è la stessa cosa per l'Inter e per la Lazio, come per tutte le altre che vi partecipano. Le coppe europee sono motivo di orgoglio e di prestigio, domani le due squadre si impegneranno per far sì che si possa vedere un'ottima gara".

LA LAZIO - "Incontrare la Lazio per me non sarà mai uguale ad altre partite, domani penso che sia l'ottava volta e la quarta all'Olimpico. Io non dimentico il mio percorso, i trofei vinti prima in campo e poi in panchina. Ringrazio i miei compagni di squadra e i miei giocatori, il mio pensiero va a tutta la Lazio: penso a Lotito, a Tare, a tutti i giocatori che ho avuto. Ho avuto la fortuna di aver allenato la Lazio e oggi l'Inter, una società dove sto benissimo, dove mi sento apprezzato da tutte le componenti e dove mi sento orgoglioso di quello che sto facendo".