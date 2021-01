Lazio, Inzaghi: "Sarà una settimana impegnativa. Difesa? Arriverà qualcuno"

Archiviata la pratica Sassuolo, la Lazio è chiamata al doppio impegno contro l'Atalanta. I biancocelesti faranno visita, prima in Coppa Italia e poi in Serie A, alla Dea al Gewiss Stadium. Di questo e molto altro ha parlato il tecnico Simone Inzaghi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sarà una settimana molto impegnativa per noi. L’Atalanta è la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi e affrontare una gara per volta. Domani sarà importante e devo vedere come stanno i ragazzi dopo il match con il Sassuolo. Turnover? Dovrò cercare di alternare le forze tra Coppa Italia e campionato. Qualcuno non ci sarà per infortunio, altri per squalifica. Domani è un quarto di finale molto importante. Infortunio Luiz Felipe? Abbiamo questa problematica in difesa. Tra me e Tare c’è molta sinergia. Un giocatore arriverà sicuramente per rinforzarci".