Lazio, Inzaghi: "Siviglia? Potevamo essere più fortunati, abbiamo pescato una delle big"

Non è stata delle più felici l'avventura di Martin Caceres alla Lazio, quantomeno finora. Prestazioni...

"Serà una noche especial": il commento di Luis Alberto non nasconde un po' di emozione, nel pensare...

Il resoconto delle ultime 5 partite è presto fatto: 4 pareggi e una sconfitta. La Lazio è in crisi di risultati. Contro l’Atalanta prende un gol ad inizio partita e non riesce a ribaltare il risultato. Un gol di Acerbi nel finale viene annullato dal VAR (dopo ...

Lazio, Calveri: "Il Siviglia? Non ci è andata benissimo, ma sarà un test importante"

ESCLUSIVA - Condò: "Lazio, ecco come ribaltare ogni pronostico con il Siviglia!"

Atalanta - Lazio, formazioni ufficiali: Correa affianca Immobile, conferma in regia

Lazio, Luis Alberto: "Stasera dobbiamo andare a mille. Siviglia? Manca tanto, ma per me sarà speciale"

Tare: "Lazio in linea con le aspettative, vincere oggi un segnale. Siviglia? Molti ci danno già fuori..."

Lazio, ora è crisi vera: Atalanta in festa grazie a Zapata

LA MOVIOLA - Lazio, Orsato cancella il pareggio: il VAR ci mette 3 minuti per decidere

Atalanta - Lazio, Gomez: "Vittoria meritata, ci siamo anche noi per la Champions"

LE PAGELLE - Lazio, il coraggio di Acerbi non basta. Radu, errore decisivo

Lazio, Inzaghi: "Questa sconfitta non ci ridimensiona, non meritavamo di perdere"

LIVE - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Non meritavamo la sconfitta. Var? Bisogna chiarire alcune cose"

Atalanta - Lazio, Immobile: "Squadra ferita. La corsa Champions è uno stimolo, non un peso"

FOCUS - Lazio, primi tempi buttati: numeri shock, la rabbia nel finale non sempre basta...

SONDAGGIO - Atalanta - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Lazio, Inzaghi: "Questa sconfitta non ci ridimensiona,...

SONDAGGIO - Atalanta - Lazio: vota il migliore in campo dei...

Al termine della partita persa contro l'Atalanta, Inzaghi è intervenuto ai microfoni di 'SkySport'. All'allenatore della Lazio è stato chiesto un commento sul sorteggio di Europa League: " Il Siviglia è una squadra forte . Stamattina scherzavamo con gli altri: Chelsea, Arsenal o Siviglia, non si scappa. Infatti è andata così. Forse era meglio che non ci scherzavamo (ride, ndr). Ci penseremo a febbraio , ora dobbiamo lavorare sul campionato. Con lo spirito giusto sarà assolutamente una sfida alla nostra portata. Sapevamo che essendo arrivati secondi avremmo pescato squadre forti. Potevamo essere più fortunati, ma la fortuna bisogna portarcela dalla nostra parte".

Invio richiesta in corso

ATALANTA - LAZIO: VOTA IL MIGLIORE IN CAMPO DEI BIANCOCELESTI

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy