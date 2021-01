Lazio, Inzaghi verso il patteggiamento dopo l'inchiesta per blasfemia: rischia un turno di stop

Dopo Buffon e Liverani, anche Simone Inzaghi è finito sotto inchiesta per blasfemia. Gli ispettori federali avrebbero verbalizzato due frasi blasfeme pronunciate dal tecnico biancoceleste durante l'ultima gara di campionato tra Lazio e Sassuolo. La procura ha comunicato alla società e al diretto interessato la chiusura dell'indagine. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il mister, che rischia un turno di squalifica e di dover pagare una multa salata, starebbe pensando di chiedere il patteggiamento per evitare il deferimento al Tribunale Federale Nazionale. La Lazio non è coinvolta e Inzaghi si è affidato all'avvocato Sara Agostini di Brescia. Intanto il tecnico biancoceleste resta concentrato sulla partita di domani contro l'Atalanta, in panchina al Gewiss Stadium ci sarà lui.