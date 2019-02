Lazio, Inzaghi: "Vittoria che vale moltissimo, ora però testa al Frosinone"

Dopo un’estenuante partita contro l’Inter, la Lazio ha vinto ai rigori ed ha passato il turno in Coppa Italia. Dunque i biancocelesti sono arrivati in semifinale e un soddisfatto Simone Inzaghi al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Tenevamo molto a questa gara ed avremmo meritato di vincere prima, già nei 90 minuti regolamentari. Onore ai ragazzi perché hanno giocato a distanza di pochi giorni dal confronto con la Juentus mettendo in mostra grande personalità. La squadra ha giocato benissimo, è stata in campo al meglio e si sono aiutati molto. Sapevamo che avremmo giocato in trasferta in gara secca ed i ragazzi hanno svolto una grande prestazione, sono felice per loro e ringrazio anche i nostri tifosi accorsi allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano perché non ci hanno fatto sentire soli. Domenica abbiamo perso una gara giocata benissimo e mi dispiaceva per i miei giocatori perché erano stati bravissimi, ma stasera lo sono stati ancor di più. Ora penseremo al campionato, poi alla Coppa Italia. Sarà difficile recuperare le energie, ma ci proveremo e cercheremo di disputare al meglio anche la gara con il Frosinone”.