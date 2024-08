Lazio, Isaksen a Dazn: "Devo segnare di più! Baroni diverso da Sarri, mi chiede..."

Nel post partita di Lazio - Milan, Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dell'Olimpico. Ecco le sue parole: "Non è stato facile giocare contro il Milan, ma il secondo tempo abbiamo fatto bene. È stato difficile recuperare dopo il primo tempo che non è stato all'altezza. Vorrei tirare un po' di più in porta, non devo sempre passare la palla, devo segnare di più. In questo modo posso essere più titolare che è il mio obiettivo. Credo di aver fatto bene oggi, voglio fare la differenza in avanti. Baroni? È diverso da Sarri, che mi chiedeva di tornare di più in difesa. Adesso invece devo stare più libero mentalmente, quando ho la possibilità devo puntare l'avversario nell'uno contro uno. Mi diverto a giocare in questo modo, Baroni mi piace".