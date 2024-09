Lazio, James Rodriguez quanta fatica in Liga! I numeri del colombiano

TUTTOmercatoWEB.com

Sembrava poter essere l'occasione estiva per la Lazio, ma le parole di Fabiani hanno spezzato i sogni dei tifosi che già lo immaginavano con indosso i colori biancocelesti. James Rodriguez è stato una suggestione, un'idea che a Formello non ha mai preso piede perché: "È un ragazzo di 33 anni e negli ultimi anni non ha mai superato le 12/13 partite. Ha fatto l’ultima Copa America molto bene. Prendere il ragazzo per uno, due anni andrebbe contro qualsiasi logica" come disse lo stesso direttore sportivo. Una previsione che per il momento non sembrerebbe andare troppo distante dalla realtà. Sì, perché in estate il colombiano, sfumata l'ipotesi Lazio, ha deciso di abbracciare il progetto del Rayo Vallecano portando con sé premesse e attese che fino a ora non sono minimamente state rispettate.

I NUMERI DI JAMES CON IL RAYO VALLECANO - Dal 27 agosto, in occasione della partita contro il Barcellona, a oggi James è sceso in campo solo due volte, sempre da subentrato e per un totale complessivo di 20', restando in panchina nell'ultima sfida contro il Girona. Un inizio tutt'altro che impattante, ben al di sotto di ogni aspettativa. Per dovere di cronaca e di analisi va rimarcato il fatto che si parla di un giocatore svincolato e che quindi - soprattutto date le sue condizioni fisiche non ottimali - l'aver saltato la preparazione atletica ha inciso notevolmente sulle sue prestazioni. La speranza dei tifosi del Rayo Vallecano è proprio questa e che, quindi, una volta recuperata la forma James possa tornare quello di qualche anno fa. Una speranza che combacia con la grande delusione per un inizio difficile.