Lazio, Jenas senza mezze misure: "Squadra da Europa League"

"Una squadra da Europa League che gioca nella fase a eliminazione della Champions". Questo il commento di Jermaine Jenas rispetto la prestazione della Lazio contro il Bayern Monaco. Secondo l'ex giocatore inglese i biancocelesti non sarebbero all'altezza della massima competizione europea. Sicuramente la poca esperienza è stata pagata, ma nel corso della fase a gironi la squadra di Inzaghi ha fatto vedere le proprie qualità, mettendo in difficoltà il Borussia Dormund, un habitué del torneo. Giocare contro i campioni in carica non è mai semplice, ma sicuramente al ritorno servirà una mentalità diversa per dimostrare agli scettici che la Lazio può far parte delle migliori squadre in Europa.