Lazio - Juventus, dove vedere la partita in TV e in streaming

Archiviata la Champions, si torna a pensare al campionato. Questo weekend andrà in scena la 7ª giornata di Serie A e la Lazio ospiterà tra le mura amiche la Juventus di Andrea Pirlo. Partita da non perdere dato che con una vittoria Inzaghi scavalcherebbe i bianconeri in classifica compiendo un bel balzo in avanti. Il match si disputerà domenica 8 novembre alle 12:30 e sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, che offre la possibilità di vederlo anche su un qualsiasi dispositivo compatibile con l'applicazione (smartphone, pc, tablet, Amazon Fire Stick, Chromecast). Inoltre sarà visibile anche per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'offerta Sky DAZN sul canale satellitare DAZN1.