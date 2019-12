Lazio - Juventus, due giocatori bianconeri verso il recupero

Manca qualche giorno al big match tra Lazio e Juventus, in programma sabato sera all’Olimpico alle 20.45. Se a Formello l’armata di Inzaghi è già tornata a lavorare in quel di Formello, gli uomini di Sarri si ritroveranno quest’oggi per preparare la sfida. A proposito della formazione bianconera, Cristiano Ronaldo svolgerà un lavoro specifico per ritrovare la brillantezza che, in quest’ultimo periodo, è in parte venuta a mancare. Dall’infermeria, riporta la rassegna stampa di Radiosei, arrivano notizie confortanti per l’allenatore ex Napoli: Rabiot e Khedira potranno recuperare in vista della trasferta di Roma. Del primo verranno valutati i progressi, per il momento ha svolto un lavoro a parte e potrà far parte dei convocati biancocelesti. Anche per il secondo trapela ottimismo in vista di sabato. Infine, non sembrano esserci possibilità di recupero per Douglas Costa.

