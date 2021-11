Lazio - Juventus, Immobile out e Dybala sul filo: le condizioni

Lazio - Juventus è anche la sfida mancata tra Ciro Immobile e Paulo Dybala. Il bomber biancoceleste ieri è stato sottoposto nuovamente agli esami al polpaccio che hanno mostrato un netto miglioramento della situazione. Per sabato però Ciro è praticamente out: troppo elevati i rischi, il rientro slitta al 28 novembre nella sfida contro il Napoli. Immobile sarà comunque presente all'Olimpico, verrà premiato per il record dei record di 161 gol con la maglia della Lazio. Dalla parte opposta potrebbe non incrociare Dybala. Il numero 10 bianconero è ancora in dubbio e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, stamattina verrà monitorato dallo staff medico della Juventus. L'infortunio al polpaccio risale alla notte tra venerdì e sabato scorso, quando nell'intervallo di Argentina - Uruguay rimase negli spogliatoi. Gli esami fatti con la Seleccion non hanno mostrato problemi gravi, ma il dolore rimane. Dybala è rimasto in Sudamerica per Argentina - Brasile, ha festeggiato con i compagni la qualificazione al Mondiale e poi è tornato a Torino. Oggi si scioglieranno i dubbi sulla sua eventuale presenza all'Olimpico.

