Lazio - Juventus, Manfredini: “I biancocelesti possono tentare il colpaccio”

Christian Manfredini, cresciuto nelle giovanili della Juventus e rimasto a Torino fino al 1994, ha alle spalle una lunga parentesi vissuta nella Capitale con la maglia della Lazio. A qualche giorno dalla sfida tra le sue due ex compagini, l’ex centrocampista ha rilasciato un’intervista a tuttojuve.com: “Potrebbe essere l'occasione giusta per la squadra di Inzaghi per dimostrare che è diventata grande, in questi anni lo staff e i giocatori hanno davvero lavorato bene. Il piazzamento è sempre in Europa, ha più volte sfiorato la Champions e nell'ultimo anno si è aggiudicata la Coppa Italia. Dopo tante partite vinte, la Lazio ospita in casa la più forte degli ultimi otto anni e può tentare davvero di fare il colpaccio. Si può sognare qualcosa in più".

DIFFERENZE - “La differenza è data da un giocatore come Immobile in grado di fare 17 gol in 14 partite, questo vuol dire sempre partire da 1-0 per la squadra. Senza i suoi gol, la Lazio non sarebbe in queste posizioni. Il cannoniere è fantastico, Correa sta facendo bene così come tutta la squadra e di conseguenza si stanno raccogliendo i frutti. E' un po' l'esempio del Real Madrid di Ronaldo: con lui era straripante, senza di lui non lo è più. Un po' come questo Immobile nella Lazio, è lui il trascinatore per fare quel qualcosa in più".

JUVENTUS - “Mi aspetto sempre la stessa Juventus, il pareggio con il Sassuolo è da prendere con le pinze: Buffon ha fatto un errore che non fa mai, Turati ha parato l'impossibile sul trio d'attacco. Per pareggiare, la squadra emiliana doveva avere molta fortuna e fare la partita della vita. E ci è riuscita benissimo. I bianconeri, comunque, sono sul pezzo e nella loro rosa ci sono sempre giocatori straordinari in grado di decidere la partita in ogni momento".

GIORNATA - "E' una giornata apertissima, la Juve può vincere con la Lazio tranquillamente e la Roma che sta facendo bene può fermare l'Inter. E' un pronostico aperto ad ogni tipo di risultato".

