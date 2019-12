Lazio - Juventus, Pieri: "Luiz Felipe da rosso, ma ai biancocelesti manca un rigore"

Non solo la grande vittoria della Lazio. A riempire giornali, siti e trasmissioni nel post partita sono stati anche i commenti sulla direzione arbitrale di Michael Fabbri, mai in controllo della partita e protagonista di errori evidenti. Tra tanti dubbi su diversi episodi, due le decisioni palesemente sbagliate. Per commentarle, a Rai Sport, ha parlato l'ex fischietto genovese Tiziano Pieri: "Luiz Felipe andava espulso, grave il suo intervento sull'avversario, a gamba tesa sulla tibia. Giusto, invece, il rosso a Cuadrado, perché trattasi di chiara occasione da rete. Manca, però, un rigore alla Lazio; è punibile l'intervento in scivolata di Emre Can su Lucas Leiva in area bianconera".

