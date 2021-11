Lazio - Juventus, probabili formazioni: Immobile out, Pedro più sì che no

La sosta delle nazionali è alle spalle ed è già tempo di Lazio - Juventus. Sono tante le assenze, da una parte e dall'altra. In casa biancoceleste out Ciro Immobile, dopo il problema accusato al polpaccio: il bomber ha bruciato le tappe del recupero, ma il rischio è ancora elevato per la sfida ai bianconeri. Ai box anche Adam Marusic, risultato positivo al coronavirus nel ritiro del Montenegro. Brividi per Pedro, reduce da un colpo in allenamento alla caviglia: dopo la paura iniziale le sensazioni sono buone in vista di sabato. Nella Juventus sicuramente assenti De Sciglio, Chiellini e Bernardeschi, rimane il dubbio Dybala: l'attaccante si era fermato nell'intervallo di Uruguay -Argentina ed è rimasto a riposo nella partita della Seleccion contro il Brasile. Di seguito le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri.

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All.: Allegri.

ARBITRO: Di Bello.

ASSISTENTI: Bercigli - Berti.

IV: Paterna.

VAR: Banti.

AVAR: Bindoni.