Lazio | Kamenovic, peggio di così non si può: autogol ed espulsione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura di Kamenovic in Svizzera è iniziata in maniera drammatica. Dopo l'errore a pochi secondi dall'esordio con la maglia dell'Yiverdon, nella scorsa giornata è stato di nuovo protagonista in negativo. Partito per la prima volta da titolare, il terzino di proprietà della Lazio prima causa involontariamente il gol del Wintherthur - deviando in porta il tiro dell'attaccante avversario - e poi lascia in inferiorità numerica i compagni con un intervento folle sull'avversario lanciato verso la porta. L'unica gioia di un periodo disastroso è stato l'assist che ha intervallato i due eventi. In progressione sull'out mancino, mette in mezzo un cross preciso per il movimento Mahious che di testa, con la complicità del portiere avversario, mette a segno il momentaneo 1-1 (la partita terminerà 2-1 per gli avversari).