Lazio, esordio da incubo per Kamenovic: fa subire gol appena entrato

Durante la sessione di calciomercato invernale Dimitrije Kamenovic si è trasferito in Svizzera all'Yiverdon Sport con l'obiettivo di accumulare minuti e rilanciare una carriera che, fino a oggi, non ha mai preso il volo. Il suo primo impatto con il nuovo club, però, non è stato come sperava. Dopo non esser stato convocato nella gara contro il Losanna, il terzino serbo è subentrato all'82' contro il Basilea nell'ultima giornata dimostrando di essere ben distante dalla forma ideale. A pochi secondi dal suo ingresso sul terreno di gioco, infatti, si lascia saltare troppo facilmente dal diretto marcatore e diviene vittima di una triangolazione che lo mette totalmente fuorigioco, spianando così la strada per il 2-0 degli ospiti. Un impatto, insomma, quanto meno rivedibile e che non fa altro che gettare ombre sugli ultimi anni di carriera del classe 2000.