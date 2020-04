Lazio, Keita: "Un ritorno? Chissà, non posso chiudere la porta"

La Lazio è molto spesso nei suoi pensieri, come testimoniano gli ultimi tweet. Keita non ha dimenticato gli anni passati nella Capitale, dove ha incontrato nel suo cammino Simone Inzaghi che ha particolarmente valorizzato le sue qualità. Il passaggio sul mister biancoceleste in un'intervista ai microfoni di AS: "Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco. Ognuno mi ha insegnato qualcosa". Su un possibile ritorno in biancoceleste: "Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. In futuro chissà, del domani non si può mai sapere".

