Lazio, King Ciro non ha rivali e in Europa ha davanti solo Inzaghi

Un gol e un assist, così è iniziata l'avventura di Ciro Immobile con la maglia della Lazio. in Champions League. Ritorno con il botto per il bomber biancoceleste che con la prestazione offerta ieri mette un altro mattone importante nella sua carriera. Come riporta Lazio Page infatti con il gol in Lazio- Borussia Dortmund Immobile diventa il secondo miglior marcatore europeo della storia della Lazio agganciando Nedved e Rocchi. Davanti resta solo Inzaghi.

Gol in Europa

20 Inzaghi S.

12 Immobile Nedved Rocchi

11 Chinaglia Kozak

10 Casiraghi

9 Lopez

8 Salas Floccari

