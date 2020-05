Lazio, Kledi: "Tare persona leale e semplice. La serietà il segreto del suo lavoro"

Intervenuto ai microfoni di Radio Inconto Olympia, Kledi Kadiu, ballerino e coreografo albanese, ha parlato del suo rapporto con il ds della Lazio Igli Tare: "Ci conosciamo da molto tempo con Igli, e posso dire che siamo ottimi amici. Ho sempre avuto a che fare con una persona a modo, semplice e leale. La sua serietà lo ha premiato negli anni, rendendolo un dirigente competente e preparato. Nonostante il successo e le responsabilità importanti che ha, è sempre disponibile e pronto ad aiutarti".

DANZA IN CRISI - "Come molti altri sport, anche la danza sta vivendo momenti di difficoltà. Noi insegnanti e addetti stiamo facendo di tutto per garantire agli allievi il regolare svolgimento delle attività con tutte le norme rispettate. Speriamo che la situazione migliori come sta già succedendo, e che la danza e tutti gli altri sport tornino presto come prima".