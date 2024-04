Lazio, l'addio di Felipe Anderson accende i tifosi. E dal Brasile...

TUTTOmercatoWEB.com

Come un fulmine a ciel sereno, dopo quello violentissimo arrivato da Luis Alberto: anche Felipe Anderson lascerà la Lazio a fine stagione. È il secondo addio per il brasiliano dopo quello del 2018. Tramite un comunicato sui social ha annunciato di non aver trovato l'accordo con la società per il rinnovo di contratto: andrà via a parametro zero. Ad aspettarlo c'è una squadra tra la Juventus e il Palmeiras, in Brasile, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione.

I tifosi, intanto si sono divisi dopo le parole dell'attaccante biancoceleste. Quelli bianconeri ovviamente non vedono l'ora del suo arrivo: "Ti aspettiamo!", "Benvenuto", "A presto Felipe!", scrivono alcuni utenti. Lo stesso vale per i supporters brasiliani che lo rivorrebbero in patria: "Torna qui", "Non vediamo l'ora di averti", "Ritorna a casa Pipe!", commentano dei profili del Palmeiras e anche del Santos (sua ex squadra). I laziali, invece, sono rimasti parecchio delusi dal suo addio: "Non andartene", "Ci mancherai", "Grazie di tutto!", "Rimani!".