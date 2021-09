Lazio, l'ag. Guercini: "David Luiz? Potrebbe essere utile alla causa"

Finita la sessione di calciomercato si apre quello degli svincolati. Proprio a tal proposito l'agente di mercato Stefano Guercini è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua in merito anche a David Luiz: “E' stata una finestra di mercato dove la percezione è quella che questo sistema forse così non può più reggere, c’è un indebitamento globale che caratterizza tutte le campagne acquisti. La Roma e il Milan hanno speso più di tutte e hanno operato bene, la Juventus non mi sembra si sia rinforzata nella giusta maniera, anche la Lazio ha fatto un ottimo mercato anche se manca a mio parere un difensore. Ora si apre la caccia agli svincolati".

MUSTAFI - "Ha rifiutato alcune offerte così come David Luiz, sul discorso delle presenze (16 nello scorso anno, ndr) non le leggerei in maniera nuda e cruda. Non mi risulta ci siano situazioni particolari a livello fisico, potrebbe essere un obiettivo su cui poter ragionare".

DAVID LUIZ – "In genere i contratti sono composti da diversi aspetti in questo caso non essendoci dentro un costo del trasferimento la voce più consistente va al giocatore. Un club che volesse realmente acquistare un giocatore deve mettere un po’ di soldi sul piatto. David Luiz è ancora un giocatore integro e secondo il mio parere un ingaggio intorno ai 3 milioni è in linea con le aspettative del calciatore. Poi ci sono mercati che possono fare gola e avendo in tasca un’offerta magari da paesi come Qatar, Arabia Saudita si fa un gioco al rialzo dicendo: "Se mi accontentano a pareggiare una cifra proposta magari rinuncio a qualcosa ma vengo in un campionato competitivo". David Luiz è un calciatore che ha ancora molta voglia di fare. L’aspetto carismatico e la personalità non mancano, credo sia assolutamente un giocatore di livello. Poi bisogna capire la valutazione che ne fa l’allenatore, se viene considerato utile alla causa credo che lo possa essere. Onestamente credo che nel momento in cui ci sia la ferma volontà di andare a rinforzare un reparto, in questo caso la difesa, faccio fatica a pensare che possa accettare un club meno blasonato della Lazio”.

