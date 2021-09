Lazio, in rosa restano diversi esuberi: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Si è conclusa ieri alle 20 la sessione estiva di mercato. Se quello in entrata e in uscita può definirsi soddisfacente resta comunque un problema da risolvere, riguarda gli esuberi. Non tutti i calciatori esclusi dalla rosa di Sarri sono stati piazzati, c’è qualcuno che dovrà aspettare la prossima sessione di mercato di gennaio. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, diversi sono i motivi che hanno bloccato le eventuali partenze di calciatori costretti a rimanere a Formello. Continueranno la preparazione in attesa di trovare una sistemazione il prossimo anno. Da mancate proposte a ingaggi ritenuti eccessivi per altri club, di seguito la lista completa:

BIG – Vavro, Jony, Durmisi e Lukaku. Tra loro solamente Lukaku ha qualche possibilità di essere reintegrato. C’è Adekanye che si è infortunato ma non è stato questo il motivo della sua esclusione, sarebbe stato escluso a prescindere.

GLI ALTRI – Dziczek proveniente dalla Salernitana, l'impossibilità di trattare tra Lazio e il club granata si è rivelata un impedimento notevole per entrambe le società. Lombardi è stato condizionato dagli infortuni. Rossi aveva trattative in corso con diversi club della Serie C ma è venuto a mancare l’accordo sull’aspetto economico. Cerbara e Jorge Silva, per loro serviva una cessione a titolo definitivo. Infine Falbo, anche lui senza sistemazione.

