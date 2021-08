Calciomercato Lazio, ecco tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione estiva

CALCIOMERCATO LAZIO - Ed è arrivato il gong finale. Anche la sessione estiva di calciomercato si è ora conclusa. Mesi in cui la Lazio ha dato a Maurizio Sarri alcuni importanti innesti per consentirgli di proporre il proprio gioco. Zaccagni l'ultimo acquisto in ordine di tempo, preceduto da Toma Basic. E poi Felipe Anderson, Luka Romero, Hysaj e Pedro. Fanno parte del mercato in entrata tutti coloro che sono tornati nella Capitale dopo esperienze in prestito. Tra gli esuberi, numerosissimi per quanto riguarda il club biancoceleste, per alcuni il club ha trovato una sistemazione nelle ultime ore della sessione. È il caso, ad esempio, di Casasola e Cicerelli, che si sono accasati al Frosinone. O di Djavan Anderson e Kiyine, rispettivamente al Cosenza e al Venezia. Tra le cessioni più importanti - oltre alla conclusione dei contratti di Parolo e Lulic - quelle che riguardano Felipe Caicedo e quella, in extremis, di Mohamed Fares. Infine, anche Correa ha lasciato Roma per passare all'Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito, l'elenco completo di tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione estiva:

ACQUISTI - Mattia Zaccagni (a, Hellas Verona, prestito con obbligo di riscatto), Toma Basic (c, Bordeaux, definitivo), Felipe Anderson (a, West Ham, definitivo), Luka Romero (a, Mallorca, definitivo), Elseid Hysaj (d, Napoli, definitivo), Pedro (a, Roma, definitivo), Nicolaos Baxevanos (d, ACSM Poli Iasi, fine prestito), Jony (a, Osasuna, fine prestito), Luca Falbo (d, Viterbese, fine prestito), Jordan Lukaku (d, Royal Antwerp, fine prestito), Riza Durmisi (d, Salernitana, fine prestito), Bobby Adekanye (a, ADO Den Haag, fine prestito), Cristiano Lombardi (a, Salernitana, fine prestito), Patryk Dziczek (c, Salernitana, fine prestito), Cedric Gondo (a, Salernitana, fine prestito), Emanuele Cicerelli (a, Salernitana, fine prestito), Alessandro Rossi (a, Viterbese, fine prestito), Sergio Kalaj (d, Grosseto, fine prestito), Fabio Maistro (c, Pescara, fine prestito), Tiago Casasola (d, Salernitana, fine prestito), Simone Palombi (a, Pisa, fine prestito), Marius Adamonis (p, Salernitana, fine prestito), Andrè Anderson (a, Salernitana, fine prestito), Jorge Silva (d, Boavista, fine prestito), Biagio Morrone (c, Foggia, fine prestito), Sofian Kiyine (c, Salernitana, fine prestito), Denis Vavro (d, Huesca, fine prestito), Mattia Marocco (p, Adriese, fine prestito).

CESSIONI - Joaquin Correa (a, Inter, prestito con obbligo di riscatto legato ai risultati), Felipe Caicedo (a, Genoa, definitivo), Nikolaos Baxevanos (d, Chindia, definitivo), Sergio Kalaj (d, Carrarese, definitivo), Marco Alia (p, Monterosi, prestito), Mattia Marocco (p, Siena, gratuito), Biagio Morrone (c, Monopoli, prestito), Nicolò Armini (d, Piacenza, prestito), Simone Palombi (a, Alessandria, definitivo), Sofian Kiyine (c, Venezia, prestito con diritto di riscatto tramutabile in obbligo in base ai risultati), Djavan Anderson (d, Cosenza, prestito), Tiago Casasola (d, Frosinone, prestito), Emanuele Cicerelli (a, Frosinone, prestito), Fabio Maistro (c, Ascoli, prestito), Abukar Mohamed (c, svincolato), Joseph Marie Minala (c, svincolato), Senad Lulic (d, svincolato), Marco Parolo (c, svincolato), Mateo Musacchio (d, svincolato), Wesley Hoedt (d, Southampton, fine prestito), Andreas Pereira (a, Manchester United, fine prestito), Mohamed Fares (d, Genoa, prestito con diritto di riscatto), Angelo Ndrecka (d, Teramo, prestito), Mattia Novella (d, Monopoli, definitivo), Andrea Marino (c, Piacenza, prestito),

