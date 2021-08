UFFICIALE - Lazio, Maistro va in prestito all’Ascoli: il comunicato

È ufficiale. Fabio Maistro passa dalla Lazio all'Ascoli. Il centrocampista classe 1998 andrà a giocarsi le sue carte in Serie B con la maglia bianconera. Di seguito il comunicato del club: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio a titolo temporaneo con opzione le prestazioni sportive di Fabio Maistro. Nato il 5 aprile 1998 a Rovigo, Maistro è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina; ha vestito in Serie C le maglie di Gavorrano e Rieti, club quest’ultimo con cui si mette in mostra nella s.s. 2018/19 collezionando 37 presenze, 5 gol e 2 assist. L’anno seguente approda in Serie B a Salerno: con la maglia granata scende in campo 35 volte, mettendo a segno 2 gol. Nell’ultima stagione col Pescara in 30 presenze fra Campionato e Coppa ha realizzato 4 gol e 1 assist. L’Ascoli Calcio accoglie con soddisfazione l’approdo in bianconero di Fabio Maistro".