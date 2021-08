Lazio, Condò: "Zaccagni è il colpo più importante della giornata"

Zaccagni sarà un giocatore della Lazio. Gli ultimi dettagli per lo stipendio del giocatore sono stati limati e si attende soltanto l'ufficialità. Nello studio di Sky Sport Paolo Condò ha commentato il trasferimento: "Zaccagni è il colpo tecnicamente più imprortante della giornata perché aggiunge un'opzione offensiva, non va a sostituire esattamente Correa perché sono diversi. Sarri sarà contento. Tengo i biancocelesti nel mirino positivamente: questa partenza mi è parsa molto convincente, per due partite ha subito gol e un minuto dopo ha immediatamente pareggiato. Una prova di grande personalità e questo acquisto va nella direzione che non sarà una squadra soltanto da posti europei, forse può essere anche più ambiziosa".