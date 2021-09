Serie A, Donadoni: "Scudetto? C'è un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono"

Adesso che il calciomercato è definitivamente chiuso il pensiero può andare solo ed esclusivamente alla Serie A. Mister Roberto Donadoni la conosce bene e in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei ha detto la sua in merito a chi potrebbe vincere lo scudetto in questa stagione: "Il Milan in Italia certamente può puntare allo scudetto. Vedo un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono. Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre".

