Lazio, l'analisi di Marcolin: "La crescita della squadra deve passare per la solidità difensiva"

Anche Dario Marcolin, opinionista Dazn, ha parlato del match tra Napoli e Lazio direttamente dal bordo campo del Diego Armando Maradona. L'ex calciatore biancoceleste, parlando dei numeri "horror" della squadra di Sarri lontano dall'Olimpico, ha spiegato il suo punto di vista: "14 gol presi nei primi tempi sono tanti, poi si trova a giocare sempre partite in salita. Troppi per una squadra che vuole stare nella parte alta della classifica. La crescita deve passare per la solidità difensiva, al di là di quello che può proporre davanti. I primi 20’ il Napoli entrava un po’ da tutte le parti, alle spalle di Cataldi, dietro Luis Alberto e Milinkovic. Quella zona non è stata coperta. 4-3-3 deve difendere 4-5-1, e invece è stata abbastanza lunga e larga, su questo deve migliorare la Lazio".

