Napoli - Lazio, Bucciantini: "Così non vedo futuro, la squadra non reagisce"

Brutta, spenta, senza mordente. La Lazio lascia il Maradona con la terza sonora sconfitta stagionale che pone la squadra davanti ai soliti interrogativi. Nel salotto del club di Sky Sport, Marco Bucciantini ha provato a dare la sua personale visione del momento dei biancocelesti: "Non vedo presente, non vedo futuro. La storia di questa Lazio mi sembra invecchiata troppo in fretta. Quella di Sarri è stata una scelta giusta, ma ho visto troppa poca Lazio nelle sconfitte che ha avuto quest'anno. Quando le partite si mettono male non reagisce mai. Ha subito già 25 gol, sono praticamente 2 a partita".