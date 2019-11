Lazio, l'analisi sui "Naming Rights": ecco quanto fruttano ai biancocelesti

La Duff & Phelps, società di consulenza che opera all'insegna del "protect, restore and maximize value", ha svolto un'analisi su 98 club europei e relativi impianti di gioco. L'obiettivo era stilare una classifica della stima del valore dei diritti di sponsorizzazione degli stadi, chiamati anche "Naming Rights". Secondo questa tabella la Lazio avrebbe introiti pari a 2 milioni per stagione, occupando così il 27esimo posto. Ovviamente al primo posto in Italia c'è la Juventus, proprietaria di un impianto sponsorizzato che garantisce 18 milioni di euro a stagione: decimo posto in classifica per i bianconeri. Quattordicesima posizione per Inter e Milan, che ricevono circa 9,2 milioni di euro per i diritti di denominazione di San Siro (da dividere tra i due club).

