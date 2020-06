Lazio, l'Eibar di Escalante s'impone sul Valencia: l'argentino capitano per 90'

Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio a partire dalla prossima stagione, è stato protagonista della vittoria dell'Eibar sul Valencia. La squadra dell'argentino, con alla fascia da capitano al braccio per 90', si è portata in vantaggio dopo l'autorete di Kondogbia a sedici minuti dal fischio d'inizio della gara. Il tecnico della compagine avversaria ha dovuto anche far fronte all'espulsione di Mangala all'89'. L'acquisto biancoceleste ha rimediato un cartellino giallo al 26'. Con i tre punti conquistati nella partita odierna, l'Eibar raggiunge quota 32 punti, in dicassettesima posizione nella classifica della Liga.

