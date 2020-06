Lazio, Acerbi guarda avanti: "Non pensiamo alla sconfitta, abbiamo subito un'altra gara" - FT

In casa Lazio, dopo il rammarico per la sconfitta contro l'Atalanta, è già il momento di guardare avanti, alla gara contro la Fiorentina. Lo confermano i post social di alcuni protagonisti della squadra di Simone Inzaghi. È partito Milinkovic, seguito a ruota da Luis Alberto e Immobile. Immancabile, infine, il messaggio di Francesco Acerbi, su Instagram: "La cosa bella è che non puoi pensare alla partita che perdi, ne hai subito un'altra. Bisogna fare un mese e mezzo importante soprattutto dal punto di vista mentale".

