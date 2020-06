Caravello: "Kumbulla? Prova che la Lazio sta alzando l'asticella. Su Milinkovic..."

Nella trasmissione de Lalaziosiamonoi.it è intervenuto in esclusiva Danilo Caravello, procuratore e operatore di mercato. Ha espresso la sua opinione su Kumbulla, Cipriano, il prossimo calciomercato e la posizione di Milinkovic.

KUMBULLA - "Kumbulla è un giocatore giovane, di grandi prospettiva, che ha dimostrato in Serie A il suo valore. Sicuramente è un acquisto propedeutico sia per il presente che per il futuro. Tare lo conosce benissimo e quando battezza un calciatore porta l'operazione fino in fondo. Il fatto che entrambe le società siano intorno al tavolo è significativo. La Lazio cercherà di inserire delle contropartite perché la valutazione è molto alta. Ovviamente il fatto che stia facendo operazioni del genere fa capire che sta alzando l'asticella".

CIPRIANO - "Lui è un 2001, era partito bene poi si è perso nella seconda fase della stagione. La Lazio ha deciso di non riscattarlo perché aveva un prezzo prefissato col Santos e quindi rientrerà in Brasile. Probabilmente non l'ha ritenuto pronto per certi palcoscenici. Il profilo rimane ottimo e credo che dimostrerà da altre parti il suo valore".

PROSSIMO CALCIOMERCATO - "Io interverrei in quasi tutti i reparti: un quinto a sinistra, un difensore centrale, uno in mezzo al campo e un altro attaccante. Prendendo calciatori pronti come è stato fatto con Lazzari e Acerbi, servirebbe meno tempo per inserirsi in certi meccanismi. La prossima stagione sarà molto concentrata, la Lazio tornerà in Champions dopo molti anni, e per ben figurare servono giocatori pronti".

MILINKOVIC - "Penso che Milinkovic resterà alla Lazio. Il prossimo sarà un mercato particolare e non credo che Lotito faccia partire Milinkovic per un'offerta non congrua. Le squadre top non penso che arriveranno a spendere 80-90 o 100 milioni".

CLICCA QUI PER VEDERE L'INTERVISTA COMPLETA